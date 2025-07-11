Назван самый вредный для здоровья сорт шоколада

Выбирая шоколад на полке магазина, стоит помнить, что любая плитка содержит сахар или подсластители, а в некоторых сортах вреда больше, чем в других. Об этом предупредила в разговоре с корреспондентом «РИАМО» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.