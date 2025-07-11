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Назван самый вредный для здоровья сорт шоколада

Гастроэнтеролог Кашух: белый шоколад — самый вредный и высококалорийный.

Источник: Комсомольская правда

Выбирая шоколад на полке магазина, стоит помнить, что любая плитка содержит сахар или подсластители, а в некоторых сортах вреда больше, чем в других. Об этом предупредила в разговоре с корреспондентом «РИАМО» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«Молочный, белый или темный горький шоколад — по сути, все это десерты. Белый шоколад вовсе не содержит какао, а только масло и сахар. Из всех представленных это самый вредный и высококалорийный», — объяснила медик.

Доктор напомнила, что надпись «без сахара» не означает, что сладости в плитке не будет: внутри может быть сироп или мед, что также сделает продукт калорийным.

Ранее RT посоветовал отказаться от употребления шоколада во время стресса. Дело в том, что в шоколаде содержится кофеин, который является природным стимулятором и только усиливает воздействие стрессовой ситуации на организм человека. Лучше отдать предпочтение непресыщенным натуральным продуктам, содержащим растительные волокна, отмечают эксперты.