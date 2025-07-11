Подполье: под Николаевом разбили аэродром с пусковыми установками HIMARS

Под Николаевом ликвидировали аэродром, на котором находились дальнобойные пусковые установки HIMARS. Об этом сообщил aif.ru координатор николаевского подполья, автор Telegram-канала «Лохматый Z Николаев» Сергей Лебедев.
«Там были самолеты, боекомплект. Самое важное — были дальнобойные пусковые установки HIMARS. На территории проводили обучение иностранцы. Обучали пилотировать БПЛА самолетного типа. Дроны тоже там были, привезли, вероятно, из Франции. По сообщениям — уничтожено все, горит аэропорт, а от края до края то есть весь», — рассказал подпольщик.
По словам очевидцев, была слышна детонация боеприпасов.
Кроме того, в Снигиревском районе был нанесен удар по военной технике. Выведено из строя порядка 20 единиц.
Ранее Лебедев сообщил об ударах по аэродромам ВСУ в Гостомеле Киевской области, а также в Житомире и Полтаве.