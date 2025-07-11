Уфимские врачи провели сложную операцию 99-летнему ветерану Великой Отечественной войны

В 1941 году, в возрасте 15 лет, Николай Илларионович начал работать в тылу, помогая на полях. В ноябре 1943-м он был призван в армию и направлен в снайперскую школу. Несмотря на пережитые трудности, он с теплотой вспоминает те дни.