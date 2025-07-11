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Уфимские врачи провели сложную операцию 99-летнему ветерану Великой Отечественной войны

В Уфе врачи спасли 99-летнего ветерана с обширным инфарктом.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе в городской клинической больнице № 21 завершилось лечение уникального пациента — участника Великой Отечественной войны Николая Илларионовича, который вскоре отметит свой вековой юбилей. Главный врач медучреждения Радик Надыргулов рассказал, что история ветерана — это не только пример мужества в борьбе с болезнью, но и напоминание о героическом прошлом.

В 1941 году, в возрасте 15 лет, Николай Илларионович начал работать в тылу, помогая на полях. В ноябре 1943-м он был призван в армию и направлен в снайперскую школу. Несмотря на пережитые трудности, он с теплотой вспоминает те дни.

После окончания школы его направили в пограничный полк, а затем на передовую в Латвию. Ветеран поделился воспоминаниями о форсировании реки без лодок, когда ему, 17-летнему юноше, пришлось вязать плот из бревен. Несмотря на трудности, его подразделение успешно выполнило задачу, подбив семь вражеских машин и взяв пленных.

Война оставила на нем свои следы: ранения, взрывы гранат и даже случай, когда его сочли погибшим и сбросили с санитарного поезда. К счастью, он был обнаружен живым и доставлен в уфимский госпиталь.

После войны Николай Илларионович вернулся в Благоварский район, создал семью, вырастил четверых детей, семерых внуков и десятерых правнуков. Всю жизнь он придерживался здорового образа жизни, не употреблял алкоголь и не курил, а также занимался пчеловодством.

В конце июня этого года у ветерана ухудшилось состояние здоровья, и он был госпитализирован в Региональный сосудистый центр № 2 при больнице № 21. Врачи диагностировали крупноочаговый инфаркт миокарда и провели успешную операцию по восстановлению кровотока. После реанимации и курса лечения в кардиологическом отделении Николай Илларионович был выписан в удовлетворительном состоянии.

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