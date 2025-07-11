Умер основатель команды баскетболистов-колясочников «БасКИ» Дьячков

Скончался основатель команды баскетболистов-колясочников «БасКИ» и бывший военный летчик Владимир Дьячков, сообщает пресс-служба губернатора города.
«Санкт-Петербург понес большую утрату. Ушел из жизни Владимир Геннадьевич Дьячков — один из инициаторов развития адаптивного спорта в нашем городе. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам», — сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Он отметил, что Владимир Дьячков был военным летчиком-истребителем. После полученных травм вернулся к активной жизни и стал одним из организаторов местного отделения Всероссийского общества инвалидов. Владимир Дьячков на протяжении 15 лет руководил и был капитаном одной из первых в РФ команд баскетболистов-колясочников «БасКИ».
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в возрасте 85 лет скончался актер и житель блокадного Ленинграда Борис Улитин.