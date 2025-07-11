Умер основатель команды баскетболистов-колясочников «БасКИ» Дьячков

Он отметил, что Владимир Дьячков был военным летчиком-истребителем. После полученных травм вернулся к активной жизни и стал одним из организаторов местного отделения Всероссийского общества инвалидов. Владимир Дьячков на протяжении 15 лет руководил и был капитаном одной из первых в РФ команд баскетболистов-колясочников «БасКИ».