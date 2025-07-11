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«Заставило мое сердечко биться чаще»: Художница Лисич отреагировала на подарок Путину с ее картиной на осколке С-400

Автор картины на осколке рассказала, что подарок Путину стал неожиданностью.

Источник: Комсомольская правда

Художница Анастасия Лисич, которая является автором картины, нарисованной на осколке крышки от ракеты С-400, рассказала, что для нее стал неожиданностью подарок президенту РФ Владимиру Путину с ее иллюстрацией.

«Когда мне начали писать с вопросом, моя ли иллюстрация, я начала просмотр видео, где Владимир Владимирович держит мою иллюстрацию в руках. Конечно, это немножко заставило мое сердечко биться чаще, и ручки немножко тряслись», — рассказала она в беседе с ТАСС.

Картину на обломке ракеты ПВО, где изображена иллюстрация с девочкой и собакой у разрушенного дома, а также подпись «Белгород не сдается», президенту подарил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам Лисич, она рада, что ее рисунки отозвались в сердце главы региона и он решил подарить такой подарок Путину.