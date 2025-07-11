«Заставило мое сердечко биться чаще»: Художница Лисич отреагировала на подарок Путину с ее картиной на осколке С-400

«Когда мне начали писать с вопросом, моя ли иллюстрация, я начала просмотр видео, где Владимир Владимирович держит мою иллюстрацию в руках. Конечно, это немножко заставило мое сердечко биться чаще, и ручки немножко тряслись», — рассказала она в беседе с ТАСС.