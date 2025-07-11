Ричмонд
+32°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России будут продвигать идеи о недопустимости нецензурной лексики

В госполитику включили продвижение идей о недопустимости нецензурной лексики.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Продвижение представления о недопустимости использования нецензурной лексики будет продвигаться в российском обществе в рамках Основ государственной языковой политики, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ об утверждении Основ государственной языковой политики России.

«Задачами государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для сохранения и развития русского языка являются… Утверждение в обществе представления о высокой социальной ценности речевой культуры и навыков владения русским языком, грамотности речевого общения и недопустимости использования нецензурной лексики», — говорится в документе.