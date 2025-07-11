В России будут продвигать идеи о недопустимости нецензурной лексики

«Задачами государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для сохранения и развития русского языка являются… Утверждение в обществе представления о высокой социальной ценности речевой культуры и навыков владения русским языком, грамотности речевого общения и недопустимости использования нецензурной лексики», — говорится в документе.