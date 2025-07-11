На Кубани заботливый кондуктор обмахивал веером пассажиров в душном трамвае

Проблема с жарой происходит также в Москве и области. Ранее Life.ru показывал, что на кассах в бассейне Путилково люди полчаса стояли в очереди из-за наплыва спасающихся от летней погоды. Другая проблема состояла в том, что на месте на было свободных лежаков.