На Кубани заботливый кондуктор обмахивал веером пассажиров в душном трамвае

В Краснодаре кондуктор трамвая обмахивал пассажиров веером, помогая справиться с жарой. Фото © Telegram / Осторожно, новости.
«В салоне трамвая гораздо больше 40 градусов, кондуктор подходил ко всем пассажирам и обмахивал веером каждого. Огромная благодарность этому замечательному кондуктору маршрута 22 рейса 9», — сказали пассажиры.
Проблема с жарой происходит также в Москве и области. Ранее Life.ru показывал, что на кассах в бассейне Путилково люди полчаса стояли в очереди из-за наплыва спасающихся от летней погоды. Другая проблема состояла в том, что на месте на было свободных лежаков.