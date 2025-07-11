Журналист Ауслендер* рассказал об ампутации ноги из-за саркомы

— Утром встал просто с кровати, спрыгнул, наступил на ногу — и больно стало. Потом я пошел к врачу, потому что (нога — прим. «ВМ») болела, болела, не проходила. И мой семейный врач посмотрел и сказал: «Что-то как-то это странно смотрится. На артрит не похоже, сходи к ортопеду». Я пошел к ортопеду. Ортопед сказал: «Нет, это артрит», — заявил журналист.