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Журналист Ауслендер* рассказал об ампутации ноги из-за саркомы

Российский журналист Сергей Ауслендер*, ранее работавший на Первом канале, рассказал, что врачи ампутировали ему ногу из-за саркомы — злокачественной опухоли, которая развивается из соединительной ткани. Мужчина добавил, что был морально готов к этому и впоследствии научился ходить с протезом.

Российский журналист Сергей Ауслендер*, ранее работавший на Первом канале, рассказал, что врачи ампутировали ему ногу из-за саркомы — злокачественной опухоли, которая развивается из соединительной ткани. Мужчина добавил, что был морально готов к этому и впоследствии научился ходить с протезом.

Ауслендер* отметил, что изначально врачи поставили ему неверный диагноз.

— Утром встал просто с кровати, спрыгнул, наступил на ногу — и больно стало. Потом я пошел к врачу, потому что (нога — прим. «ВМ») болела, болела, не проходила. И мой семейный врач посмотрел и сказал: «Что-то как-то это странно смотрится. На артрит не похоже, сходи к ортопеду». Я пошел к ортопеду. Ортопед сказал: «Нет, это артрит», — заявил журналист.

В итоге семейный врач обнаружил у него саркому. После этого Ауслендер* прошел курс химиотерапии и перенес тяжелую шестичасовую операцию. Спустя некоторое время у него произошел рецидив, и специалистам пришлось ампутировать ему ногу. Мужчина отметил, что спокойно отнесся к процедуре, об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Sheinkin40.

10 июля в СМИ появилась информация о том, что австралийка Кристал Мейк приняла болезненное покалывание в животе за последствия неправильного питания. Позднее выяснилось, что боли были проявлением рака кишечника, и женщина пошла к врачу, когда онкология была уже на последней стадии.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.