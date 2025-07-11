Журналист Ауслендер* рассказал об ампутации ноги из-за саркомы

Российский журналист Сергей Ауслендер*, ранее работавший на Первом канале, рассказал, что врачи ампутировали ему ногу из-за саркомы — злокачественной опухоли, которая развивается из соединительной ткани. Мужчина добавил, что был морально готов к этому и впоследствии научился ходить с протезом.
Ауслендер* отметил, что изначально врачи поставили ему неверный диагноз.
— Утром встал просто с кровати, спрыгнул, наступил на ногу — и больно стало. Потом я пошел к врачу, потому что (нога — прим. «ВМ») болела, болела, не проходила. И мой семейный врач посмотрел и сказал: «Что-то как-то это странно смотрится. На артрит не похоже, сходи к ортопеду». Я пошел к ортопеду. Ортопед сказал: «Нет, это артрит», — заявил журналист.
В итоге семейный врач обнаружил у него саркому. После этого Ауслендер* прошел курс химиотерапии и перенес тяжелую шестичасовую операцию. Спустя некоторое время у него произошел рецидив, и специалистам пришлось ампутировать ему ногу. Мужчина отметил, что спокойно отнесся к процедуре, об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Sheinkin40.
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*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.