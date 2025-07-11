Выступавший против СВО экс-журналист Первого канала потерял ногу

В интервью на Youtube-канале Sheinkin40, он поведал, что как-то утром почувствовал боль в ноге, встав с кровати. Поскольку, нога не проходила он отправился к врачу. Сначала были подозрения на артрит, но ортопед отверг этот диагноз и затем семейный врач обнаружил у него саркому.