YouTube, несмотря на замедление, сделал приятный подарок россиянам

Ранее YouTube столкнулся с замедлением на территории России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что вопрос возвращения сервиса не является приоритетным в повестке дня российских граждан. Однако, как стало известно позднее, YouTube, несмотря на замедления, остался в представлении пользователей надежной платформой. По словам экспертов, в стране так и не смогли найти ему достойной альтернативы.