В Нацпарке Сочи увидели редчайшую кавказскую рысь

Редчайшая кавказская рысь попала под прицеп камер фотофиксации в Сочинском национальном парке. По словам работников нацпарка, запечатлеть эту кавказскую рысь — большая удача, поскольку животное ведет ночной образ жизни и отличается чрезвычайной скрытностью.
«Этот дикий зверь имеет характерный рыжевато-коричневый окрас с темными пятнами, что иногда приводит к путанице с леопардом. Однако ее легко узнать по кисточкам на кончиках ушей и относительно небольшому размеру», — рассказали в пресс-службе Нацпарка Сочи.
По оценкам, в Краснодарском крае обитает менее полусотни этих осторожных хищников. При этом, по имеющимся данным, лишь 11 из них обитают непосредственно на территории Сочинского национального парка и прилегающих к нему охранных зонах.