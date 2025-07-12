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В Нацпарке Сочи увидели редчайшую кавказскую рысь

В Краснодарском крае обитает менее полусотни этих осторожных хищников.

Источник: Сочинский национальный парк — Telegram

Редчайшая кавказская рысь попала под прицеп камер фотофиксации в Сочинском национальном парке. По словам работников нацпарка, запечатлеть эту кавказскую рысь — большая удача, поскольку животное ведет ночной образ жизни и отличается чрезвычайной скрытностью.

«Этот дикий зверь имеет характерный рыжевато-коричневый окрас с темными пятнами, что иногда приводит к путанице с леопардом. Однако ее легко узнать по кисточкам на кончиках ушей и относительно небольшому размеру», — рассказали в пресс-службе Нацпарка Сочи.

По оценкам, в Краснодарском крае обитает менее полусотни этих осторожных хищников. При этом, по имеющимся данным, лишь 11 из них обитают непосредственно на территории Сочинского национального парка и прилегающих к нему охранных зонах.