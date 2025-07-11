В школах РФ введут единую методологию преподавания русского языка

В российских школах введут единую методологию преподавания русского языка и литературы. Соответствующая инициатива принята в рамках реализации Основ государственной языковой политики, которые были утверждены президентом РФ Владимиром Путиным.
«Внедрение единой сбалансированной методологии преподавания русского языка и литературы при реализации основных общеобразовательных программ», — говорится в документе.
Согласно распоряжению, обучение в школах России будет вестись на основе общей государственной линейки школьных учебников, которая будет создана в рамках единой методологии преподавания.
Ранее KP.RU сообщал, что в России с сентября 2026 года введут программу единого календарного планирования уроков в школах.