Ричмонд
+32°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В школах РФ введут единую методологию преподавания русского языка

В России создадут общую линейку школьных учебников в рамках единой методики преподавания русского языка и литературы.

Источник: Комсомольская правда

В российских школах введут единую методологию преподавания русского языка и литературы. Соответствующая инициатива принята в рамках реализации Основ государственной языковой политики, которые были утверждены президентом РФ Владимиром Путиным.

«Внедрение единой сбалансированной методологии преподавания русского языка и литературы при реализации основных общеобразовательных программ», — говорится в документе.

Согласно распоряжению, обучение в школах России будет вестись на основе общей государственной линейки школьных учебников, которая будет создана в рамках единой методологии преподавания.

Ранее KP.RU сообщал, что в России с сентября 2026 года введут программу единого календарного планирования уроков в школах.