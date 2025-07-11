Интерес к чтению у детей будут прививать с дошкольного возраста

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Интерес к чтению у детей отнесен к одной из задач «Основ государственной языковой политики» в РФ, его будут прививать с дошкольного возраста на всех уровнях образования, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ об утверждении «Основ государственной языковой политики России».
«Задачами государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для сохранения и развития русского языка являются… создание условий для речевого развития, воспитания интереса к чтению и книге на всех уровнях общего образования, в том числе в системе дошкольного образования», — говорится в тексте документа.