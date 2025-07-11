Интерес к чтению у детей будут прививать с дошкольного возраста

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Интерес к чтению у детей отнесен к одной из задач «Основ государственной языковой политики» в РФ, его будут прививать с дошкольного возраста на всех уровнях образования, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.