Глава МЧС назвал пять самых пострадавших регионов Беларуси после гроз 9 и 10 июля

Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский назвал пять самых пострадавших регионов Беларуси после гроз 9 и 10 июля после доклада президенту Александру Лукашенко. Об этом сообщает БелТА.
В частности, Синявский назвал Могилев, Городокский и Оршанский районы Витебской области, Смолевичский и часть Борисовского района Минской области.
«Наиболее пострадал Могилев: обесточено 5 линий электропередач напряжением 110 кВт. В этой связи вышла из строя работа ТЭЦ-2 и остановилось предприятие “Химволокно”, — отметил министр. — На территории города Могилева пострадали отдельные домостроения и необходимо было оперативно решать вопросы, связанные с обеспечением работы транспортной инфраструктуры».
По словам Синявского, серьезные повреждения спасатели зафиксировали в 27 населенных пунктах республики. МЧС в ночь с 9 на 10 июля получило 1500 звонков только из Могилева. Всего же горячие линии с обращениями о помощи позвонили 4,5 тысячи раз.
Министр заметил, что МЧС сосредоточилось на оперативном оказании помощи белорусам как по расчистке улично-дорожной сети, так и с ликвидацией последствий разыгравшейся стихии в наиболее пострадавших населенных пунктах.
К слову, в Минск непогода принесла, в основном, подтопления на отдельных участках. Здесь также были задействованы сотрудники МЧС.
Напомним, речь идет о разрушительных ураганах, которые пронеслись по Беларуси 9 — 10 августа. Мы писали, в частности, что мощный ураган разворотил деревню в Витебской области 9 июля: «Снесло не только крыши, но и стены домов и деревья, полностью перекрыта трасса». Также мы собрали информацию про последствия урагана и грозы 10 июля в Могилевской области: погибла женщина, ребенок и трое взрослых в больнице, деревья вывернуло с корнями, а лес пострадал на территории, равной 420 футбольным полям. А здесь про последствия ливня в Минске 10 июля 2025: подтопления, падения деревьев, остановки транспорта, десятибалльные пробки.
Кроме того, мы рассказывали, как выглядит сломанный и поваленный лес после страшного урагана в Беларуси — фото и видео.