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Симоньян назвала Прилепина самым ярким борцом современности

Симоньян назвала Прилепина самым ярким бойцом и борцом современности.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, говоря о писателе Захаре Прилепине, назвала его самым ярким бойцом и борцом современности, человеком огромной силы духа.

Симоньян приняла участие в фильме, снятом к 50-летнему юбилею Прилепина, «Родня о Захаре». Премьера состоялась в пятницу в «Синема Парке» в Москве.

«Какое было счастье, какая была радость, когда ты выкарабкался из этого и вернулся в строй — в наш общий строй. Ты — самый яркий боец и борец этого строя», — сказала она.

Кроме того, Симоньян отметила талант писателя и назвала его самым ярким современным русским писателем.

«Сколько в тебе духа, сколько в тебе жара, пылающего в груди, и сколько времени в твоих часах! Я просто всегда удивляюсь. Дай бог, чтобы этого времени было бесконечно-бесконечно-бесконечно много и чтобы, конечно, мы как можно скорее отпраздновали нашу победу», — добавила она.

В мае 2023 года в Нижегородской области взорвался автомобиль, в котором находился Прилепин. Писатель получил множественные ранения, но выжил, водитель автомобиля Александр Шубин погиб на месте. В июне того же года президент России Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества.

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