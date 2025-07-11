Симоньян назвала Прилепина самым ярким борцом современности

«Сколько в тебе духа, сколько в тебе жара, пылающего в груди, и сколько времени в твоих часах! Я просто всегда удивляюсь. Дай бог, чтобы этого времени было бесконечно-бесконечно-бесконечно много и чтобы, конечно, мы как можно скорее отпраздновали нашу победу», — добавила она.