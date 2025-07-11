В России собираются пересмотреть допуск пожилых людей к вождению

Уточняется, что водители старше 60 лет чаще других становятся виновниками ДТП. На них приходится более трети всех погибших пешеходов и велосипедистов. При этом прогнозируется увеличение доли лиц старшего поколения. В 2030 году их количество составит 25,8%, а к 2036-му — 27,7%. Это приведёт к увеличению числа уязвимых участников дорожного движения.