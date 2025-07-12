С 2026 года в Петербурге введут плановую замену лифтов

В Санкт-Петербурге реализуется масштабная программа обновления лифтового парка. В текущем году планируется заменить 1 434 единицы оборудования, на данный момент уже модернизировано более тысячи кабин. Как сообщил председатель жилищного комитета Денис Удод, с 2026 года город перейдёт на систему плановой замены лифтов, что позволит полностью исключить использование устаревших моделей.