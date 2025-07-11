Правила доступа к управлению авто для пожилых водителей хотят ужесточить

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. МВД России считает необходимым усовершенствовать механизмы допуска граждан старшего возраста к управлению транспортом, говорится в проекте «Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036-го», опубликованном на официальном портале нормативных правовых актов.
«Механизмы определения допуска людей старшего поколения к участию в дорожном движении в качестве водителей нуждаются в совершенствовании», — говорится в документе.
Также отмечается, что водители старше 60 лет чаще других становятся виновниками ДТП. Кроме того, на людей этой возрастной группы приходится свыше трети всех погибших пешеходов и велосипедистов. По данным МВД, с 2017 по 2024 год количество ДТП по вине водителей старше 60 лет увеличилось на 25%, число погибших — на 33%, пострадавших — на 22%.
В документе подчеркивается необходимость адаптации инфраструктуры, транспорта и правил допуска к вождению для граждан пожилого возраста. Планируется усилить контроль за состоянием здоровья водителей, а также внедрять дополнительные меры профилактики ДТП с их участием.
Ранее сегодня на портале проектов нормативных правовых актов опубликовали проект о разработанной МВД России новой стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года.
Согласно документу, стратегия разработана на основе анализа сведений в безопасности дорожного движения за 6 лет. Проект согласован 12 заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, в их числе МЧС, Минздрав, Минстрой, Минтранс, Минтруд. Он был одобрен на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 18 апреля 2025 года.
Цели проекта определены на основании президентского указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», в соответствии с которым определено снижение смертности в ДТП в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года.
В начале июля пресс-служба МВД рассказала РИА Новости о том, что число ежегодно погибающих в ДТП людей в России удалось сократить на 20% благодаря реализации проекта «Безопасность дорожного движения».
Также в МВД отметили, что в России уже более 20 лет реализуется комплексный подход к обеспечению безопасности на дорогах и снижению смертности в ДТП, принимаются меры для защиты участников движения. Кроме того, совершенствуется нормативно-правовая база, регламентируется деятельность собственников дорог, развивается система фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.