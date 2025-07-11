Правила доступа к управлению авто для пожилых водителей хотят ужесточить

Цели проекта определены на основании президентского указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», в соответствии с которым определено снижение смертности в ДТП в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года.