Курилка в Пулково стала «Легендарной». Что? Смотрите сами

Очевидно, на ребрендинг администрацию воздушной гавани вдохновила неожиданная популярность объекта у общественности. В остальном изменений не произошло: курилка по-прежнему работает бесплатно. На двери висит объявление, что одновременно в помещении могут находиться не более шести человек.