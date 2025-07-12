Курилка в Пулково стала «Легендарной». Что? Смотрите сами

Очевидно, на ребрендинг администрацию воздушной гавани вдохновила неожиданная популярность объекта у общественности. В остальном изменений не произошло: курилка по-прежнему работает бесплатно. На двери висит объявление, что одновременно в помещении могут находиться не более шести человек.
Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о непростой судьбе зала для курящих. Так, 1 июля доступ туда сделали платным — 500 рублей за одно посещение. В Пулково тогда объяснили, что не обязаны предоставлять бесплатные места для курения, а содержание таких зон требует расходов.
Решение вызвало общественный резонанс. С критикой выступили пассажиры и чиновники. Вскоре в аэропорту заявили, что 20% выручки от платной курилки направят в благотворительные организации для борьбы с раком легких.
Однако в дни недавнего коллапса, вызванного атакой беспилотников, курилку пришлось временно закрыть из-за наплыва пассажиров. Уже 7 июля в Пулково сообщили, что доступ в комнату снова стал бесплатным.
Накануне стало известно, что в Пулково начала работу вторая курительная комната, расположенная на третьем этаже в зоне вылета внутренних рейсов. Она предназначена для использования электронных систем нагревания табака и других подобных устройств.