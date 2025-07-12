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Синоптики предупредили о грозах в Беларуси в субботу

По информации Белгидромета, в ближайшие дни теплая погода в республике сохранится, а в понедельник дневные температуры приблизятся к +30°С.

Сейчас в Ричмонде: +25° 3 м/с 89% 759 мм рт. ст. +25°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на субботу из-за гроз, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, 12 июля погодные условия в стране в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, только в западных и крайних северо-восточных районах скажется влияние фронтальных разделов.

«Преимущественно без осадков, лишь местами по западу и в крайних северо-восточных районах страны ожидаются кратковременные дожди и грозы», — сказали в Белгидромете.

Там также уточнили, что ночью и утром в отдельных районах Беларуси может сгущаться слабый туман. Ветер ночью ожидается неустойчивый и слабый, днем — умеренный, а при грозах будет усиливаться до порывистого.

Ночью температура воздуха составит от +9 до +15°С, днем — от +22 до +28°С. В течение суток атмосферное давление будет расти.

В воскресенье, 13 июля, в Беларусь начнут поступать теплые и неустойчивые массы воздуха с территории Украины. Ожидаются кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Днем температура будет находиться в пределах от +22 до +29°С.