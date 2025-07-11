Мединский ждет отпуска, чтобы познакомиться с новым романом Прилепина

Мединский также отметил, что Прилепин обладает способностью и талантом убеждать. «Захар в числе тех, кто может отрихтовать поведение людей. Ты идешь прямо, он на полтора градуса сместился в сторону — и через год ты совсем в другом месте. Эти полтора градуса в чьих-то руках», — добавил он.