Мединский ждет отпуска, чтобы познакомиться с новым романом Прилепина

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский признался, что ждет отпуска, чтобы познакомиться с новым романом Захара Прилепина «Тума».
Мединский принял участие в фильме, снятом к 50-летнему юбилею Прилепина, «Родня о Захаре». Премьера состоялась в пятницу в «Синема Парке» в Москве.
«Он (Прилепин — ред.) — общественный деятель и инженер человеческих душ, что немаловажно. У меня сейчас в руках его книга о Степане Разине. Я жду, когда выдастся отпуск или длинные перелеты, чтобы взять его с собой», — сказал он.
Мединский также отметил, что Прилепин обладает способностью и талантом убеждать. «Захар в числе тех, кто может отрихтовать поведение людей. Ты идешь прямо, он на полтора градуса сместился в сторону — и через год ты совсем в другом месте. Эти полтора градуса в чьих-то руках», — добавил он.
Презентация нового романа Прилепина «Тума» прошла на книжном фестивале «Красная площадь» 7 июня.
«Тума» — обширный исторический эпос про Степана Разина и XVII «бунташный век». Местом действия стал казачий Дон, Крым и Соловецкий монастырь. Среди персонажей нового романа — сам Степан Разин, его братья Иван и Фрол, их отец Тимофей, царские бояре, османские беи, патриарх Никон, атаманы Войска Донского, есаулы, казаки — самые яркие люди своей эпохи.