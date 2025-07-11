Программа стажировок иностранцев, обучающихся в России, будет расширена

«Основными направлениями государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире являются… расширение программ стажировок для иностранных граждан, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам на русском языке в российских профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; предоставление иностранным специалистам возможности прохождения стажировок в РФ, получения дополнительного профессионального образования в области педагогики и филологии по таким профилям, как русский язык и литература», — говорится в документе.