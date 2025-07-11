Программа стажировок иностранцев, обучающихся в России, будет расширена

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Расширение программ стажировок для иностранных граждан, обучающихся на русском языке в российских вузах, является одним из основных направлений государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире.
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной языковой политики.
«Основными направлениями государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире являются… расширение программ стажировок для иностранных граждан, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам на русском языке в российских профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; предоставление иностранным специалистам возможности прохождения стажировок в РФ, получения дополнительного профессионального образования в области педагогики и филологии по таким профилям, как русский язык и литература», — говорится в документе.
Кроме того, к основным направлениям работы по продвижению русского языка относится ежегодное проведение на базе российских загранучреждений мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры и Дню русского языка.
Также в числе таких направлений создание, поддержка и распространение единой системы тестирования по русскому языку как иностранному, включая введение единого вступительного испытания по русскому языку для иностранных граждан, обучавшихся в образовательных организациях за пределами РФ и поступающих на обучение по образовательным программам высшего образования в российские образовательные и научные организации.