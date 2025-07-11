Суд обязал МТС выплатить три миллиарда рублей дохода от повышения тарифов

Суд в Москве признал законность требований Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к МТС, согласно которым сотовый оператор должен перечислить в бюджет страны три миллиарда рублей, полученные вследствие незаконного повышения тарифов в апреле-мае 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.
Как отмечает издание, МТС просила признать предписание ФАС о взыскании средств недействительным. Однако суд счел иначе. В ходе разбирательств, проходивших в закрытом режиме, инстанция решила отказать МТС.
«Отказать в признании ненормативного правового акта недействительным полностью», — сказано в заключении дело.
Подчеркивается, что мера в виде взыскания трех миллиардов рублей в счет государства была использована впервые. Однако ФАС уверена, что наказание соразмерно. Более того, оно поспособствует предотвращению подобных практик со стороны операторов.
Напомним, на этом разбирательства между МТС и ФАС не ограничивались. В январе 2025 года ведомство также завело дело против компании из-за рекламного слогана. В нем было установлено некорректное сравнение. Теперь МТС может грозить штраф, если суд признает заявление ФАС обоснованным.