Суд обязал МТС выплатить три миллиарда рублей дохода от повышения тарифов

Напомним, на этом разбирательства между МТС и ФАС не ограничивались. В январе 2025 года ведомство также завело дело против компании из-за рекламного слогана. В нем было установлено некорректное сравнение. Теперь МТС может грозить штраф, если суд признает заявление ФАС обоснованным.