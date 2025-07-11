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В России поддержат литературу с художественностью и гражданской позицией

В России поддержат литературу, сочетающую художественность и гражданскую позицию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Создание литературных произведений, сочетающих художественную ценность и гражданскую позицию, поддержат в России, соответствующий документ размещен в пятницу на сайте официального опубликования правовых актов.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ об утверждении «Основ государственной языковой политики» России.

«Задачами государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для сохранения и развития русского языка являются поддержка современного литературного творчества, сочетающего высокую художественную ценность и гражданскую позицию, совершенствование системы книгоиздания и книгораспространения в Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Кроме того, в рамках государственной языковой политики поручено обеспечить высокий художественный и нравственный уровень книг для детей, повысить доступность детской литературы, приобщать детей и их родителей «к лучшим произведениям отечественной и мировой литературы».

Отмечена необходимость эффективного использования литературного и иного культурного наследия, созданного на русском языке, в целях духовно-нравственного воспитания граждан.