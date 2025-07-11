Русский язык определяет общероссийскую гражданскую идентичность

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Русский язык, при всем этнокультурном многообразии России, в значительной мере определяет общероссийскую гражданскую идентичность и является залогом единства культурно-гуманитарного пространства страны, говорится документе об основах государственной языковой политики РФ.
Президент России Владимир Путин ранее своим указом утвердил основы государственной языковой политики. Документ направлен на сохранение, развитие и поддержку русского языка, языков республик РФ и других языков народов России, продвижение русского языка в мире, а также определяет современное состояние, цели и задачи государственной языковой политики, инструменты и механизмы ее реализации.
«Россия — страна более чем с тысячелетним опытом самостоятельной государственности, объединенная русским народом, русским языком и русской культурой. При всем уникальном этнокультурном многообразии Российской Федерации, именно русский язык в значительной мере определяет общероссийскую гражданскую идентичность, является залогом единства культурно-гуманитарного пространства России», — говорится в документе.