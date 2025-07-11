Русский язык определяет общероссийскую гражданскую идентичность

Президент России Владимир Путин ранее своим указом утвердил основы государственной языковой политики. Документ направлен на сохранение, развитие и поддержку русского языка, языков республик РФ и других языков народов России, продвижение русского языка в мире, а также определяет современное состояние, цели и задачи государственной языковой политики, инструменты и механизмы ее реализации.