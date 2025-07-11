«Мосгортранс» объяснил решение водителя автобуса высадить пассажиров в жару

10 июля водитель автобуса, который следовал по 248-му маршруту, предложил всем пассажирам покинуть салон. По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», люди не захотели выходить из транспорта, потому что на улице было еще жарче. Согласно словам очевидца, в салоне находились в основном пенсионеры, а сидеть на остановке было невозможно, поскольку она находилась «полностью на солнцепеке».