«Мосгортранс» объяснил решение водителя автобуса высадить пассажиров в жару

В Москве водитель автобуса высадил пассажиров из-за превышения температурной нормы в салоне. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщили в пресс-службе государственного предприятия «Мосгортранс».
В организации пояснили, что по распоряжению Министерства транспорта России температура в салонах транспортных средств, которые перевозят пассажиров, должна держаться в диапазоне от плюс 12 до плюс 25 градусов.
По данным «Мосгортранса», водитель заметил, что температура в салоне дошла до отметки плюс 28 градусов, в связи с этим высадил пассажиров и уехал в парк для выяснения причин, передает РБК.
10 июля водитель автобуса, который следовал по 248-му маршруту, предложил всем пассажирам покинуть салон. По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», люди не захотели выходить из транспорта, потому что на улице было еще жарче. Согласно словам очевидца, в салоне находились в основном пенсионеры, а сидеть на остановке было невозможно, поскольку она находилась «полностью на солнцепеке».
В связи с жарой в Московской области региональный Минтранс призвал жителей не оставлять детей и домашних животных в автомобиле даже на пару минут. В ведомстве объяснили, что за 10 минут температура внутри закрытой машины может подняться с 30 до 43 градусов, и можно перегреться, а при включении кондиционера — переохладиться.