В России изменят механизмы допуска людей старше 60 лет к вождению

Механизмы, касающиеся допуска людей старшего поколения к участию в дорожном движении в качестве водителей, требуют совершенствования. Это указано в проекте стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
— На протяжении нескольких лет ухудшается безопасность дорожного движения лиц старшего поколения. С 2017 по 2024 год количество ДТП по вине водителей в возрасте 60 лет и старше увеличилось на 25 процентов, погибших — на 33 процентов, раненых — на 22 процентов, — говорится в документе.
В проекте отмечается, что водители старшего возраста чаще становятся виновниками ДТП по сравнению с участниками других возрастных групп. Также указывается, что на лиц старшего поколения приходится более трети всех погибших пешеходов и велосипедистов. При этом, несмотря на прогнозируемое снижение общей численности населения, ожидается увеличение доли людей старшего возраста. В 2030 году доля лиц в возрасте 60 лет и старше в общей структуре населения составит 25,8 процента, а к 2036 году — 27,7 процента. Это приведет к росту числа участников дорожного движения, которые будут более уязвимы для совершения ДТП.
Все это требует адаптации людей старшего поколения к безопасному участию в дорожном движении, совершенствования механизмов оценки их пригодности для безопасного вождения, а также развития соответствующей инфраструктуры и конструкции транспортных средств, передает ТАСС со ссылкой на документ.
В середине мая в Государственной думе РФ прошло заседание комитета по транспорту, на котором рассмотрели законопроект, расширяющий полномочия Госавтоинспекции. Документ предусматривает ужесточение контроля за состоянием здоровья водителей, включая возможность аннулирования водительских прав.