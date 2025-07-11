В России изменят механизмы допуска людей старше 60 лет к вождению

В проекте отмечается, что водители старшего возраста чаще становятся виновниками ДТП по сравнению с участниками других возрастных групп. Также указывается, что на лиц старшего поколения приходится более трети всех погибших пешеходов и велосипедистов. При этом, несмотря на прогнозируемое снижение общей численности населения, ожидается увеличение доли людей старшего возраста. В 2030 году доля лиц в возрасте 60 лет и старше в общей структуре населения составит 25,8 процента, а к 2036 году — 27,7 процента. Это приведет к росту числа участников дорожного движения, которые будут более уязвимы для совершения ДТП.