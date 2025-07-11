В США пациент одной из больниц Аризоны умер от чумы

В американском штате Аризона пациент одного из медучреждений умер от чумы Об этом сообщает пресс-служба организации Здравоохранение Северной Аризоны (NAH) в США.
«Департамент здравоохранения штата Аризона сообщил, что по результатам экспресс-диагностики был поставлен предварительный диагноз Yersinia pestis — бактерии, вызывающей чуму», — говорится в сообщении организации, которое приводит телеканал Fox 10 Phoenix.
Отмечается, что пациент находится в отделении неотложной помощи медцентра Флагстафф. Несмотря на принятые меры, медикам не удалось спасти его жизнь. Представители NAH также заявили, что в настоящий момент сотрудничают с департаментом здравоохранения Аризоны на фоне инцидента с инфекционным заболеванием.
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