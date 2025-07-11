В США пациент одной из больниц Аризоны умер от чумы

Отмечается, что пациент находится в отделении неотложной помощи медцентра Флагстафф. Несмотря на принятые меры, медикам не удалось спасти его жизнь. Представители NAH также заявили, что в настоящий момент сотрудничают с департаментом здравоохранения Аризоны на фоне инцидента с инфекционным заболеванием.