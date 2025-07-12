Проезд в районе улицы Малой Покровской ограничат с 14 июля

Это связано с проведением работ по улучшению дорожной инфраструктуры в данном районе.
Автомобилистам советуют заранее ознакомиться с изменённой схемой движения.
Движение транспорта на участке от улицы Малой Покровской до въезда на стадион «Динамо» будет приостановлено с 14 июля 2025 года (начало в 00:01) и до 30 апреля 2026 года (до 23:59). Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.
Это связано с проведением работ по улучшению дорожной инфраструктуры в данном районе.
Автомобилистам советуют заранее ознакомиться с изменённой схемой движения.