Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп может выделить первый за свой срок пакет военной помощи Украине: даже тут не обошлось без Байдена

Politico: Трамп рассматривает выделение Украине нового пакета военной помощи.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи Украине на сотни миллионов долларов, сообщает издание Politico, ссылаясь на свои источники.

Авторы материала отметили, что эта поддержка может стать первой, оказанной Киеву при администрации Дональда Трампа. Средства на неё выделят из фонда, одобренного конгрессом США в прошлом году, когда президентом был Джо Байден.

При этом анонсированную ранее передачу оружия ВСУ из Америки высмеяли даже на Украине. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал недавние заявления Трампа о поставке Киеву ракет для системы ПВО Patriot лишь политическим жестом. По его словам, обещанные десять ракет и, возможно, одна дополнительная система не окажут серьёзного влияния на ситуацию на поле боя. Он также отметил, что США сами испытывают нехватку таких систем для собственных нужд.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше