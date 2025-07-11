Трамп может выделить первый за свой срок пакет военной помощи Украине: даже тут не обошлось без Байдена

При этом анонсированную ранее передачу оружия ВСУ из Америки высмеяли даже на Украине. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал недавние заявления Трампа о поставке Киеву ракет для системы ПВО Patriot лишь политическим жестом. По его словам, обещанные десять ракет и, возможно, одна дополнительная система не окажут серьёзного влияния на ситуацию на поле боя. Он также отметил, что США сами испытывают нехватку таких систем для собственных нужд.