Сальдо: Под разрушенным домом в Алешках остаются десятки людей

По его словам, спасатели сейчас даже не могут подойти к зданию и приступить к разбору завалов. Губернатор отметил, что проведение спасательной операции невозможно, так как украинские беспилотники контролируют прилегающую зону. Он также указал, что в многоэтажное здание попали две авиабомбы украинского производства.