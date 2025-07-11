Под завалами пятиэтажки в Алёшках Херсонской области остаются десятки людей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, спасатели сейчас даже не могут подойти к зданию и приступить к разбору завалов. Губернатор отметил, что проведение спасательной операции невозможно, так как украинские беспилотники контролируют прилегающую зону. Он также указал, что в многоэтажное здание попали две авиабомбы украинского производства.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала трагедию. «Те, кто поставляет киевскому режиму оружие, становятся соучастниками убийства мирных граждан», — отметила дипломат. Она также отметила, что этим оружием уничтожаются объекты гражданской инфраструктуры. По словам Захаровой, все эти факты известны, но поставщики оружия «продолжают спонсировать террористическое отребье на Банковой».
Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что украинская армия намеренно увеличивает масштабы обстрелов жилых домов, действуя из бессильной злобы. Таким образом, они пытаются продемонстрировать, что ожидает тех, кто остался в России и принял ее гражданство, добавил парламентарий.
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