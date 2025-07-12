Новые ограничения ждут дорогу в аэропорт Пулково. Что еще перекроют из-за работ в Петербурге

С 13 по 16 июля по ночам — с 01:00 до 05:00 — из-за временных ограждений будут ограничивать движение по Дороге в аэропорт у Пулковского шоссе. При этом будут закрывать съезд на Пулковское шоссе в сторону Пушкина.