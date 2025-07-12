Новые ограничения ждут дорогу в аэропорт Пулково. Что еще перекроют из-за работ в Петербурге

Адмиралтейский район.
С 13 июля по 14 октября для реконструкции газопровода ограничат движение по набережной Обводного канала от улицы Циолковского до Лермонтовского проспекта и Дровяной улице от набережной Обводного до 12-й Красноармейской улицы. Объехать можно будет по набережной Обводного, улице Циолковского, Курляндской и Дровяной улицам, сообщает 11 июля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
Василеостровский район.
На один день, 13 июля, из-за ремонта дороги перекроют Адмиралтейский проезд от проспекта Крузенштерна до Морской набережной. Объехать участок можно будет по Наличной улице, набережной Макарова, проспекту КИМа, Уральской и Капитанской улицам, улице Кораблестроителей, Новосмоленской набережной, Прибалтийской площади, Мичманской и Флагманской улицам, Адмиралтейскому проезду, бульварам Александра Грина и Головнина.
Красногвардейский район.
С 13 июля по 6 августа ограничат движение по улице Коммуны от Ириновского проспекта до Хасанской улицы, включая перекрестки.
С 14 июля по 2 августа будет ограничен проезд по мосту Энергетиков через Охту.
А с 15 по 22 июля из-за работ по прокладке газопровода перекроют движение по Ильинской Слободе от шоссе Революции до дома 34, корпус 3, литера А, по Ириновскому проспекту.
Московский район.
С 13 по 16 июля по ночам — с 01:00 до 05:00 — из-за временных ограждений будут ограничивать движение по Дороге в аэропорт у Пулковского шоссе. При этом будут закрывать съезд на Пулковское шоссе в сторону Пушкина.
Петродворцовый район.
В Ломоносове с 14 по 27 июля для реконструкции водопроводной сети закроют улицу Немкова от улицы Галины Улановой до Соснового переулка. Объезд предусмотрен по улицам Галины Улановой и Верещагина, Новогорской улице, Сосновому переулку, переулку Панаева, улицам Дюма и Левитана, Морской улице и улице Аллы Павловой.
С 15 по 18 июля в Ломоносове перекроют движение у дома 51 по Красной улице. Там будут реконструировать инженерные сети. Объехать участок можно будет по улице Связи, Мореходной улице и Павловскому проспекту.
Приморский район.
С 13 по 16 июля для строительству газопровода закроют движение транспорта у дома 18, литера А, по 2-й Утиной улице. Объезд предусмотрен по Первомайскому проспекту, Афонской улице и Мгинскому переулку.
А из-за ремонта дорожного покрытия с 08:00 14 июля до 05:00 17 июля перекроют боковой проезд Планерной улицы в створе улицы Савушкина у дома 1, литера А, по Планерной.