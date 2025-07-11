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Трампу закрыли двери британского парламента: президента США поставили ниже Макрона

The Telegraph: Трампу не дадут слово в парламенте во время визита в Британию.

Источник: Комсомольская правда

Власти Великобритании отказали президенту США Дональду Трампу в праве выступить перед парламентом во время его государственного визита. Об этом сообщила газета The Independent.

Решение приняли вскоре после того, как президенту Франции Эммануэлю Макрону разрешили обратиться к британским парламентариям. В своей речи Макрон призвал Лондон и Париж совместно отвечать за безопасность Европы.

Как сообщила газета The Telegraph, Трамп, вероятно, не посетит Букингемский дворец и не поедет в церемониальной карете по Мэллу в Лондоне. Эти традиции обычно соблюдаются во время визитов мировых лидеров.

Ранее британские журналисты нашли политика, похожего на Дональда Трампа. По мнению The Telegraph, это министр финансов США Скотт Бессент. Газета назвала его нестандартным мыслителем и разрушителем, как и самого Трампа. Отмечалось, что президент США якобы хотел использовать Бессента для давления на Россию.

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