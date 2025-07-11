В Берлине немецкого комика судят за шутки о покушении на Трампа

Немецкого сатирика Себастьяна Хотца, более известного как Эль Хотцо, привлекли к суду за публикации в соцсети X*, касающиеся покушения на Дональда Трампа в Пенсильвании в 2024 году. Берлинская прокуратура вменяет ему одобрение и поощрение противоправных действий.
Записи Хотца вызвали широкий резонанс летом прошлого года. В одной из публикаций он обыграл ситуацию, сравнив выстрел с опозданием на автобус, сопроводив это фразой «Leider knapp verpasst» («К сожалению, немного промахнулся»). В другой записи он высказался положительно о смерти фашистов. Позже эти сообщения были удалены, однако государственный телеканал ARD прекратил с ним сотрудничество. Комик на время исчез из публичного поля, но под конец 2024 года вновь появился в эфире, уже с новым проектом на RTL.
Слушание по делу назначено на 23 июля в районном суде Тиргартена в Берлине. Как сообщила Süddeutsche Zeitung, рассмотрение ограничится одним заседанием.
Ранее администрация президента США опубликовала в соцсети Х изображение Дональда Трампа в образе Супермена.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.