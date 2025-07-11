В Берлине немецкого комика судят за шутки о покушении на Трампа

Записи Хотца вызвали широкий резонанс летом прошлого года. В одной из публикаций он обыграл ситуацию, сравнив выстрел с опозданием на автобус, сопроводив это фразой «Leider knapp verpasst» («К сожалению, немного промахнулся»). В другой записи он высказался положительно о смерти фашистов. Позже эти сообщения были удалены, однако государственный телеканал ARD прекратил с ним сотрудничество. Комик на время исчез из публичного поля, но под конец 2024 года вновь появился в эфире, уже с новым проектом на RTL.