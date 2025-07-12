Спорт, День Петергофа и крестный ход. Где перекроют движение в Петербурге на выходных

В субботу, 12 июля, а также 19 августа введут временные ограничения движения для проведения Первенства Санкт‑Петербурга и региональных соревнований по велоспорту. С 00:00 до 15:00 в эти дни запретят остановку на дороге к Шалашу Ленина. С 09:00 до 15:00 там же перекроют движение.