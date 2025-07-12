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Спорт, День Петергофа и крестный ход. Где перекроют движение в Петербурге на выходных

В предстоящие выходные, 12 и 13 июля, в Петербурге пройдет сразу несколько спортивных мероприятий, которые потребуют перекрытия движения. К ним добавятся ограничения из-за крестного хода и празднования Дня города в Петергофе. «Фонтанка» собрала все перекрытия.

Самые масштабные изменения принесут соревнования по триатлону «Медный всадник», которые пройдут не только на территории Петроградского района, но и на Западном скоростном диаметре Петербурга.

Движение транспорта будут перекрывать:

  • с 04:00 до 17:00 12 июля — на проспекте Крузенштерна, набережной Макарова, улице Одоевского и мосту Бетанкура;
  • с 04:00 до 19:00 12 июля — на Петровском проспекте, Петровской площади, улице Савиной, Южной дороге, Крестовском проспекте, Северной дороге и набережной Гребного канала;
  • с 04:00 12 июля до 17:00 13 июля — на Теннисной и Велосипедной аллеях;
  • с 08:00 12 июля до 02:00 13 июля — на Рюхиной улице и набережной Мартынова;
  • с 03:30 до 17:00 12 июля — на ЗСД от развязки с трассой «Скандинавия» до съезда на набережную Макарова, включая съезды;
  • с 04:00 до 14:45 — на ЗСД от развязки с трассой «Скандинавия» до съезда на Благодатную улицу, включая съезды.

Источник: правительство Петербурга
Источник: Магистраль северной столицы

Подробный список участков, где введут перекрытия, и информацию о том, как они повлияют на работу общественного транспорта, читайте здесь.

Соревнования по велоспорту.

В субботу, 12 июля, а также 19 августа введут временные ограничения движения для проведения Первенства Санкт‑Петербурга и региональных соревнований по велоспорту. С 00:00 до 15:00 в эти дни запретят остановку на дороге к Шалашу Ленина. С 09:00 до 15:00 там же перекроют движение.

Источник: комитет по транспорту Петербурга

Кубок России и чемпионат России по водно-моторному спорту.

Для проведения этапов Кубка России и чемпионата России по водно-моторному спорту в период с 7 часов утра до 11 часов вечера 13, 18 и 19 июля будут сужать проезжую часть Южной дороги. Ограничения коснутся участка от Большого Петровского моста до Крестовского проспекта. Аналогичные изменения вводили и 11 июля.

Источник: комитет по транспорту Петербурга

Футбол.

В связи с проведением матча футбольного клуба «Зенита» на стадионе «Газпром Арена» 13 июля перекроют ряд улиц:

  • с 00:00 до 23:59 — улицу Савиной в направлении от Петровской площади к Большому Петровскому мосту, набережную Гребного канала от Бодрова переулка к Северной дороге, Крестовский проспект от Рюхиной улицы к Южной дороге, Южную дорогу от Крестовского проспекта к Теннисной аллее, Северную дорогу от Бодрова переулка к Велосипедной аллее;
  • с 16:00 до 23:59 — Рюхину улицу от проезда вдоль дома 1 по Кемской улице до Морского проспекта, набережную Мартынова от Рюхиной улицы до набережной Гребного канала (кроме маршрутного транспорта), Теннисную аллею в направлении от Южной дороги и Велосипедную аллею в направлении от Северной дороги.

Также с 00:00 до 23:59 13 июля запретят остановку транспорта на набережной Гребного канала, Крестовском проспекте от Спортивной улицы до Южной дороги, Южной дороге от Теннисной аллеи до Крестовского проспекта, Северной дороге и Рюхиной улице от Северной дороги до Крестовского проспекта.

День Петергофа.

Празднования Дня города в Петергофе с 00:00 до 23:30 12 июля введут ограничения движения и парковки:

  • будет запрещена остановка на площади Жертв Революции;
  • перекроют движение транспорта на площади Жертв Революции и Лихардовской улице от площади Жертв Революции до улицы Аврова.

Источник: комитет по транспорту Петербурга

Крестный ход.

Для проведения крестного хода 13 июля с 12:00 до 12:30 13 июля для проезда перекроют:

  • Храмов переулок;
  • улицу Блохина от Храмова переулка до переулка Нестерова;
  • переулок Нестерова;
  • Большую Пушкарскую улицу от переулка Нестерова до Введенской улицы;
  • Введенскую улицу от Большой Пушкарской улицы до улицы Воскова;
  • улицу Воскова от Введенской улицы до дома 1.

Источник: комитет по транспорту Петербурга