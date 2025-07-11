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Россиян будут заново учить русскому языку без мата

В России начнут активно продвигать идеи о чистоте русского языка без использования нецензурной лексики.

В России начнут активно продвигать идеи о чистоте русского языка без использования нецензурной лексики. Такие мероприятия будут проводится в рамках Основ государственной языковой политики, которые опубликована на официальном сайте правовых актов.

«Задачами государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для сохранения и развития русского языка являются утверждение в обществе представления о высокой социальной ценности речевой культуры и навыков владения русским языком, грамотности речевого общения и недопустимости использования нецензурной лексики», — следует из документа.

Данный документ был подписан президентом России Владимиром Путиным. Основы государственной языковой политики страны утверждены соответствующим указов российского лидера.

Ранее сообщалось, что Путин поручил до 1 октября представить проект указа об установлении в России нового государственного праздника — Дня языков народов РФ.