Россиян будут заново учить русскому языку без мата

В России начнут активно продвигать идеи о чистоте русского языка без использования нецензурной лексики. Такие мероприятия будут проводится в рамках Основ государственной языковой политики, которые опубликована на официальном сайте правовых актов.
«Задачами государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для сохранения и развития русского языка являются утверждение в обществе представления о высокой социальной ценности речевой культуры и навыков владения русским языком, грамотности речевого общения и недопустимости использования нецензурной лексики», — следует из документа.
Данный документ был подписан президентом России Владимиром Путиным. Основы государственной языковой политики страны утверждены соответствующим указов российского лидера.
Ранее сообщалось, что Путин поручил до 1 октября представить проект указа об установлении в России нового государственного праздника — Дня языков народов РФ.