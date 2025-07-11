Патриарх Кирилл рассказал о тайной литургии в Валаамском монастыре

«Рядом на скамеечке сидел какой-то инвалид, видимо, не очень доброжелательно относившийся к Церкви. Он грубо меня окликнул со словами: “А ты поп, что ли?” Я отвечаю: “Вроде как так”. — “А что ты тут делаешь?” — “Ну это же монастырь, святое место”. — “Да какое это святое место?!” И стал выговаривать все, что у него было на душе и что выразилось в какой-то немотивированной злобе. Конечно, у меня и в мыслях не было осуждать этого человека — достаточно было представить себя на его месте, чтобы понять, какое отчаяние могло быть в его сердце», — отметил патриарх.