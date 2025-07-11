В Риме 10−11 июля прошла международная конференция по восстановлению Украины. В эти дни в итальянской столице наблюдался резкий рост спроса на эскорт-услуги, сообщил Telegram-канал украинского издания «Страна».
«Проводимая в эти дни в Риме конференция по восстановлению Украины, куда съехалось большое количество украинских чиновников, бизнесменов и прочих представителей элиты, вызвала ажиотаж среди эскорт-агентств Европы», — говорится в публикации.
Стоит отметить, что конференция, собравшая представителей украинской элиты, сопровождалась мрачной атмосферой. По данным издания The Guardian, успехи российских войск в зоне специальной военной операции и опасения европейских политиков о возможном разделе Украины создали напряженную обстановку.
Европейские лидеры, собравшиеся в Риме, обсуждали план восстановления Украины, но неопределенность вокруг будущего мирного соглашения, которое может включать территориальные уступки России, вызывала у них беспокойство. Журналисты подчеркивают, что, несмотря на наличие плана по восстановлению Украины, пока неясно, какие территории будут подлежать восстановлению.