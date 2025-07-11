Украинские чиновники вызвали серьезный ажиотаж в Риме, но есть нюанс: в столице Италии сотрясло лишь сферу жриц любви

Европейские лидеры, собравшиеся в Риме, обсуждали план восстановления Украины, но неопределенность вокруг будущего мирного соглашения, которое может включать территориальные уступки России, вызывала у них беспокойство. Журналисты подчеркивают, что, несмотря на наличие плана по восстановлению Украины, пока неясно, какие территории будут подлежать восстановлению.