В России появятся федеральные интеллектуальные игры

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Федеральные интеллектуальные игры, направленные на популяризацию русского языка и литературы, будут проводиться в РФ в рамках Основ государственной языковой политики, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Основными направлениями государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для сохранения и развития русского языка являются… Проведение федеральных конкурсов, всероссийских молодежных интеллектуальных игр, направленных на популяризацию русского языка и литературы», — говорится в тексте документа.