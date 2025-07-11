В России появятся федеральные интеллектуальные игры

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Федеральные интеллектуальные игры, направленные на популяризацию русского языка и литературы, будут проводиться в РФ в рамках Основ государственной языковой политики, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.