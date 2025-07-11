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В России появятся федеральные интеллектуальные игры

В России появятся интеллектуальные игры для популяризации русского языка.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Федеральные интеллектуальные игры, направленные на популяризацию русского языка и литературы, будут проводиться в РФ в рамках Основ государственной языковой политики, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Основными направлениями государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для сохранения и развития русского языка являются… Проведение федеральных конкурсов, всероссийских молодежных интеллектуальных игр, направленных на популяризацию русского языка и литературы», — говорится в тексте документа.