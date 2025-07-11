Освобожденного в России украинца Андрея Коломийца, отбывшего срок за покушение на жизнь двух бывших бойцов «Беркута», по возвращении на Украину немедленно направили в территориальный центр комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). Об этом сообщил его адвокат Михаил Беньяш (включен Минюстом РФ в реестр иноагентов) в своем Telegram-канале.
По его словам, Коломиец вернулся на Украину 11 июня. Затем с ним провели беседу СБУ, после чего передали в ТЦК.
По прибытии на родину и (после) беседы с товарищами из СБУ Коломиец незамедлительно попал в «заботливые руки» Белгород-Днестровского ТЦК, сообщил адвокат.
Ранее координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что база с персональными данными 254 сотрудников ТЦК оказалась в распоряжении сопротивления.
Как сообщалось, что после удара ВС РФ по «адскому» военкомату, на который постоянно жаловались граждане, одесситов переполняют эмоции. Российскую Федерацию за удар по ТЦК от лица местных жителей поблагодарил в своем телеграм-канале депутат Рады Артем Дмитрук. По словам украинского парламентария, там ежедневно избивают и пытают людей. Там сотни случаев избиения людей, сообщил Дмитрук. Депутат Рады рассказал о том, что сотрудники военкомата известны тем, что бьют даже женщин, пытающихся помочь своим родственникам-мужчинам.
По информации украинских СМИ, удар по территориальному центру комплектования в Одессе был нанесен 11 июля. Предположительно, атака была совершена с использованием беспилотных летательных аппаратов.
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