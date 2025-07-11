Умер последний человек в РФ, который входил в Политбюро ЦК КПСС

Соратник Горбачева скончался на 97 году жизни.
Последний человек в России, входивший в Политбюро ЦК КПСС, экономист и соратник Михаила Горбачева по перестройке Вадим Медведев скончался в Москве на 97 году жизни. Об этом сообщил друг семьи политика Олег Ожерельев.
«Сегодня ушел из жизни Вадим Андреевич Медведев», — заявил Ожерельев ТАСС. По словам родственников, прощание с Вадимом Медведевым состоится 15 июля в зале Центральной клинической больницы, а похоронят его на Троекуровском кладбище.
Медведев родился в Ярославской губернии в крестьянской семье, получил образование в Ленинградском университете, где защитил докторскую диссертацию по экономике. С 1970 года работал в центральном аппарате КПСС, занимая руководящие должности в отделах пропаганды, науки и учебных заведений, а также в Центральной ревизионной комиссии. В 1970-е годы возглавлял Академию общественных наук при ЦК КПСС (впоследствии вошла в состав РАНХиГС), а в 1984 году стал членом-корреспондентом Академии наук СССР.
В годы перестройки Медведев активно выступал за демократизацию советской системы, инициировал отказ от идеологических курсов в высших учебных заведениях. С 1990 года до распада СССР входил в Президентский совет — группу ближайших советников Горбачева.