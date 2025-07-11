Умер последний человек в РФ, который входил в Политбюро ЦК КПСС

Медведев родился в Ярославской губернии в крестьянской семье, получил образование в Ленинградском университете, где защитил докторскую диссертацию по экономике. С 1970 года работал в центральном аппарате КПСС, занимая руководящие должности в отделах пропаганды, науки и учебных заведений, а также в Центральной ревизионной комиссии. В 1970-е годы возглавлял Академию общественных наук при ЦК КПСС (впоследствии вошла в состав РАНХиГС), а в 1984 году стал членом-корреспондентом Академии наук СССР.