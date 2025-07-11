Выяснилась правда о видео с якобы попыткой ПВО сбить самолет над Москвой

Канал «Народный Антифейк» отмечает, что другие видеоматериалы, якобы снятые на борту атакованного самолета — в частности, кадры с трясущимся лайнером и кричащими пассажирами — были взяты из старых роликов. Один из них относится к инциденту 2019 года на рейсе из Приштины в Базель, другой — к возмущению пассажиров задержанного рейса Дубай — Махачкала. Для создания фейка видео были обработаны с помощью искусственного интеллекта.