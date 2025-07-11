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Выяснилась правда о видео с якобы попыткой ПВО сбить самолет над Москвой

Распространившееся в интернете сообщение о том, что российские средства ПВО якобы атаковали белорусский пассажирский самолет на подлете к Москве, оказалось фейком. Поводом для обсуждения стал появившийся в сети видеоролик, на котором мужчина, представившийся пилотом рейса AFL1845 из Минска, заявляет о «работе ПВО» по их самолету и утверждает, что получил разрешение на посадку.

Данные об атакованном на подлете к столице РФ белорусском самолете не подтвердились.

Распространившееся в интернете сообщение о том, что российские средства ПВО якобы атаковали белорусский пассажирский самолет на подлете к Москве, оказалось фейком. Поводом для обсуждения стал появившийся в сети видеоролик, на котором мужчина, представившийся пилотом рейса AFL1845 из Минска, заявляет о «работе ПВО» по их самолету и утверждает, что получил разрешение на посадку.

«Видео на самом деле фейковое. Переговоры пилота не соответствуют принятым стандартам радиосвязи: командир не использует позывной рейса, несколько раз повторяет ненужную информацию о гражданском статусе самолета и не предпринимает типичных для экстренной ситуации действий — например, не запрашивает смену курса или высоты. Кроме того, голос в записи звучит неестественно спокойно для возможной угрозы жизни», — указывает на неточности издание «Лента.ру».

Канал «Народный Антифейк» отмечает, что другие видеоматериалы, якобы снятые на борту атакованного самолета — в частности, кадры с трясущимся лайнером и кричащими пассажирами — были взяты из старых роликов. Один из них относится к инциденту 2019 года на рейсе из Приштины в Базель, другой — к возмущению пассажиров задержанного рейса Дубай — Махачкала. Для создания фейка видео были обработаны с помощью искусственного интеллекта.

Факт атаки не подтверждается ни авиационными службами, ни каналами, отслеживающими инциденты в воздушном пространстве, ни самими пассажирами упомянутого рейса. По официальным данным, самолет из Минска приземлился в аэропорту Шереметьево в штатном режиме, инцидентов зафиксировано не было.

Ранее Украина признала, что опубликовала фейк в ООН о причастности РФ к теракту в населенном пункте Еленовка (ДНР). Журналисты обратились за разъяснениями к команде омбудсмена Верховной Рады Дмитрия Лубинца. Там признали, что распространили ложную информацию.

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