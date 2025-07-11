РАНХиГС: Ушёл из жизни последний член Политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев

Ранее в Курской области трагически погиб пятилетний мальчик, пострадавший во время атаки беспилотников Вооружённых сил Украины на пляж. Ребёнок получил серьёзные ожоги, закрыв собой мать от взрыва. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Врио главы региона Александр Хинтшейн выразил соболезнования семье погибшего и подчеркнул, что виновные в этом преступлении не уйдут от ответственности.