В сообщении академии отмечается, что Вадим Медведев был ключевой фигурой в советской политике и внёс значительный вклад в процессы перестройки. С 1978 по 1983 год он возглавлял Академию общественных наук, правопреемницей которой является РАНХиГС.
«Скончался Вадим Андреевич Медведев — старейший из советских политиков, когда-либо входивших в состав Политбюро ЦК КПСС», — говорится в сообщении.
Медведев занимал посты секретаря ЦК КПСС и члена Политбюро, а также входил в Президентский совет СССР. Он сыграл важную роль в реформировании идеологической системы Советского Союза, возвращая в общественный доступ ранее запрещённую литературу и содействуя реабилитации жертв политических репрессий.
Ранее в Курской области трагически погиб пятилетний мальчик, пострадавший во время атаки беспилотников Вооружённых сил Украины на пляж. Ребёнок получил серьёзные ожоги, закрыв собой мать от взрыва. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Врио главы региона Александр Хинтшейн выразил соболезнования семье погибшего и подчеркнул, что виновные в этом преступлении не уйдут от ответственности.