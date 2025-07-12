Что можно и нельзя делать в день Петра и Павла 12 июля, когда говорят «Пришел Петрок, опал листок»

В Беларуси православные верующие 12 июля 2025 года празднуют день святых апостолов Петра и Павла, или Петров день. Данным праздников завершается Петров пост. В этом году он длился с 16 июня по 11 июля. В некоторых регионах Беларуси в Петров день говорили так: «Пришел Петрок, опал листок». Все дело в том, что это первый праздник, который указывает про скорую осень.