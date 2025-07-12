Что можно и нельзя делать в день Петра и Павла 12 июля, когда говорят «Пришел Петрок, опал листок»

В Беларуси православные верующие 12 июля 2025 года празднуют день святых апостолов Петра и Павла, или Петров день. Данным праздников завершается Петров пост. В этом году он длился с 16 июня по 11 июля. В некоторых регионах Беларуси в Петров день говорили так: «Пришел Петрок, опал листок». Все дело в том, что это первый праздник, который указывает про скорую осень.
Петров день, история.
Апостола Павла Иисус Христос призвал одним из первых. Согласно преданию, именно Петр владеет ключами от Царства Небесного, открывая и закрывая врата Рая. Что касается Павла, то он попал в число апостолов после Воскресения и Вознесения Христа.
Петров день, традиции.
На указанный праздник было принято ходить в церковь, ставить свечи, молиться святым. Кроме того, 12 июля проводились молебны и крестные ходы. День Петра и почитали рыбаки, так как святой Петр считался их покровителем. А еще на праздник красили яйца в желтый цвет и накрывали столы. Также было принято жечь костры и обязательно караулить солнце. Предки верили, что именно 12 июля оно играет, переливаясь разными цветами.
Петров день, что нельзя делать.
Под запретом 12 июля генеральная уборка, бытовые дела, тяжелый физический труд. Не следует ругаться, провоцировать конфликты. Не стоит в праздник думать о плохом. День не подходит для того, чтобы брать взаймы.
Петров день, что можно делать.
По традиции, на праздник ходили в церковь, молились святым. Также старались умываться и купаться в воде. Считалось, что 12 июля она обладает целебными свойствами. А еще обязательно смотрели на солнце на рассвете, которое играет лучами. Предки верили, что это приведет к счастью.
Петров день, народные приметы.
Согласно приметам, желтые облака указывают на дождь. В том случае, если идет дождь, то впереди было 40 ненастных дней. Если же перестала куковать кукушка, то осень выдастся затяжной.
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