12 июля 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

12 июля 2025 года — день, богатый на профессиональные, православные и народные праздники. Узнайте, какие события отмечаются сегодня, и как их можно интересно провести.
Профессиональные праздники 12 июля.
Всемирный день бортпроводника.
12 июля стюарды и стюардессы отмечают свой профессиональный праздник; профессия появилась в 1928 году в Германии.
Как отметить:
— поздравьте знакомых стюардов;
— посмотрите фильмы об авиации («Экипаж», «Чудо на Гудзоне»);
— посетите музей авиации.
Церковные праздники 12 июля.
День апостолов Петра и Павла.
12 июля завершается Петров пост; апостол Пётр был одним из ближайших учеников Христа.
Как отметить:
— посетите праздничную службу;
— приготовьте постные блюда из рыбы;
— прочтите Деяния апостолов.
День фотографа (св. Вероники).
Святую Веронику католики почитают как покровительницу фотографии.
Как отметить:
— сделайте тематическую фотосессию;
— посетите мастер-класс по фотографии;
— организуйте фотовыставку.
Память преподобного Паисия Святогорца.
Известный греческий подвижник XX века.
Как отметить:
— прочтите его духовные наставления;
— помолитесь святому.
Народные праздники 12 июля.
День Снопа Велеса.
Славянский праздник перехода от сенокоса к озимым посевам.
Как отметить:
— соберите букет из полевых трав;
— приготовьте блюда из свежих овощей;
— начните заготовку трав.
«Усть-Цилемская горка».
Старинный народный праздник в Республике Коми.
Как отметить:
— разучите народные хороводы;
— организуйте ярмарку ручных изделий;
— сплетите традиционный пояс.
Дни рождения знаменитостей 12 июля.
Мишель Родригес — американская актриса;
Екатерина Кузнецова — российская актриса;
Павел Лунгин — российский режиссёр.
Рекомендации на день.
Для верующих: сходите в храм; помолитесь апостолам. Для творческих людей: устройте фото-квест; снимите видео-поздравление. Для семей: приготовьте праздничный ужин; сделайте семейную фотографию.
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