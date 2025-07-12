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12 июля 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

12 июля 2025 года — день, богатый на профессиональные, православные и народные праздники.

12 июля 2025 года — день, богатый на профессиональные, православные и народные праздники. Узнайте, какие события отмечаются сегодня, и как их можно интересно провести.

Профессиональные праздники 12 июля.

Всемирный день бортпроводника.

12 июля стюарды и стюардессы отмечают свой профессиональный праздник; профессия появилась в 1928 году в Германии.

Как отметить:

— поздравьте знакомых стюардов;

— посмотрите фильмы об авиации («Экипаж», «Чудо на Гудзоне»);

— посетите музей авиации.

Церковные праздники 12 июля.

День апостолов Петра и Павла.

12 июля завершается Петров пост; апостол Пётр был одним из ближайших учеников Христа.

Как отметить:

— посетите праздничную службу;

— приготовьте постные блюда из рыбы;

— прочтите Деяния апостолов.

День фотографа (св. Вероники).

Святую Веронику католики почитают как покровительницу фотографии.

Как отметить:

— сделайте тематическую фотосессию;

— посетите мастер-класс по фотографии;

— организуйте фотовыставку.

Память преподобного Паисия Святогорца.

Известный греческий подвижник XX века.

Как отметить:

— прочтите его духовные наставления;

— помолитесь святому.

Народные праздники 12 июля.

День Снопа Велеса.

Славянский праздник перехода от сенокоса к озимым посевам.

Как отметить:

— соберите букет из полевых трав;

— приготовьте блюда из свежих овощей;

— начните заготовку трав.

«Усть-Цилемская горка».

Старинный народный праздник в Республике Коми.

Как отметить:

— разучите народные хороводы;

— организуйте ярмарку ручных изделий;

— сплетите традиционный пояс.

Дни рождения знаменитостей 12 июля.

Мишель Родригес — американская актриса;

Екатерина Кузнецова — российская актриса;

Павел Лунгин — российский режиссёр.

Рекомендации на день.

Для верующих: сходите в храм; помолитесь апостолам. Для творческих людей: устройте фото-квест; снимите видео-поздравление. Для семей: приготовьте праздничный ужин; сделайте семейную фотографию.

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