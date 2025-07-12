Мигрантов без знания русского языка начнут завозить в РФ

В последние годы российские компании все чаще обращаются к кадровым агентствам с просьбой привезти в страну работников из Индии, Пакистана и Северной Кореи. Однако требование о сдаче экзамена по русскому языку становится серьезным препятствием для трудоустройства граждан из этих стран, даже если речь идет о работе на закрытых промышленных предприятиях. В результате, как следует из статистики МВД, приток работников из дальнего зарубежья в Россию снижается: если в 2016—2019 годах ежегодно приезжали около 120−130 тысяч человек, то в последующие годы этот показатель сократился до 114 тысяч.