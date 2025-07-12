Российское посольство в Италии поможет родителям убитой в Риме гражданки РФ

Консульский отдел посольства России в Италии готов предоставить родителям убитой в Риме россиянки предусмотренную российским законодательством помощь.
В случае обращения в консульский отдел посольства России в Риме им будет оказано все содействие, предусмотренное российским законодательством, — говорится в сообщении диппредставительства для прессы. Уточняется, что контакт с родителями погибшей установлен. При этом посольство добавило, что итальянские власти отказались предоставить официальное подтверждение гражданства по запросу, сославшись на тайну следствия.
Тела молодой женщины и ее 11-месячной дочери были найдены 7 июня в римском парке Вилла Панфили. Их личности установили значительно позже. По данным итальянских СМИ, погибшими оказались уроженка Омска Анастасия Трофимова и ее дочь. Итальянские правоохранители вышли на след находившегося с ними мужчины — 46-летнего американца Фрэнсиса Кауфманна (также известного как Рексал Форд). Позже он был задержан в Греции на острове Скиатос по подозрению в двойном убийстве. 11 июля подозреваемый был экстрадирован в Италию, где против него возбуждено уголовное дело.
Он признает себя отцом дочери россиянки, но отрицает свою причастность к их гибели.
Известно, что Трофимова с дочерью прибыли в Италию с Мальты, где россиянка, вероятно, познакомилась с американцем, представлявшимся кинопродюсером; их дочь родилась менее чем через год. В Риме они жили как бездомные в палатке в парке Вилла Панфили. Итальянские тележурналисты выяснили, что их неоднократно видели в центре города, причем мужчина часто был пьян и вел себя грубо. Полиция несколько раз останавливала его для проверок, в том числе когда он был с младенцем. Параллельно начато расследование в отношении средств, выделенных Министерством культуры Италии в качестве налогового кредита на производство фильма, который якобы планировал снимать американец.
Итальянские журналисты первыми разыскали родителей Анастасии и привезли их в Рим. Мать знала о спутнике жизни дочери и о рождении внучки, которая, по ее словам, не была зарегистрирована.
Родственники Кауфманна, включая мать, проживают в США. Имеются свидетельства его буйного нрава и факт отбывания наказания за домашнее насилие на родине. Мать ежемесячно высылала ему деньги, чтобы он не возвращался в США. По сообщениям итальянских СМИ, в Греции его поместили в психиатрическую клинику после того, как он разгромил камеру. По прибытии в Рим он также был направлен в лечебное учреждение, сославшись на недомогание, и жаловался на плохое обращение со стороны полиции. Сообщалось, что подозреваемый настаивает на депортации в США. В течение ближайших пяти дней итальянские следователи должны допросить Кауфманна.
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