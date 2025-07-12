Российское посольство в Италии поможет родителям убитой в Риме гражданки РФ

Известно, что Трофимова с дочерью прибыли в Италию с Мальты, где россиянка, вероятно, познакомилась с американцем, представлявшимся кинопродюсером; их дочь родилась менее чем через год. В Риме они жили как бездомные в палатке в парке Вилла Панфили. Итальянские тележурналисты выяснили, что их неоднократно видели в центре города, причем мужчина часто был пьян и вел себя грубо. Полиция несколько раз останавливала его для проверок, в том числе когда он был с младенцем. Параллельно начато расследование в отношении средств, выделенных Министерством культуры Италии в качестве налогового кредита на производство фильма, который якобы планировал снимать американец.