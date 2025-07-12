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Народный календарь. Почему 14 июля женщинам нельзя трудиться

Православные 14 июля чтут память святых братьев чудотворцев Дамиана и Космы. В народном календаре эту дату прозвали Летние Кузьминки или Бабий день.

Православные 14 июля чтут память святых братьев чудотворцев Дамиана и Космы. В народном календаре эту дату прозвали Летние Кузьминки или Бабий день.

На Руси в этот день в самом разгаре был сенокос. Огородники тоже очень много работали: им нужно было полоть грядки и собирать первый урожай, в том числе для продажи.

14 июля также было принято собирать малину и крыжовник. Из собранных ягод варили варенье и компоты. Считалось, что малиновое варенье, приготовленное в этот день, получается особенно вкусным. Из крыжовника также делали и вторые блюда. Например, с ним тушили цыплят.

Несмотря на то что работы было очень много, женщины в этот день собирались вместе, варили сборную кашу и пили пиво. Застолье проходило с песнями, они делились полезными советами и просто хорошо проводили время.

Женщине в этот день стоит отложить все заботы по дому и просто отдохнуть. Считалось, что в противном случае ей весь год будет тяжело работать.

Приметы погоды:

Месяц 14 июля красный — быть долгому ветру.

Звезды горят ярко — грядет сильная гроза.

Сны в ночь с 13 на 14 июля — вещие. Но толковать их нужно строго наоборот.

Именины отмечают: Кузьма, Демьян, Apкaдий, Константин, Aлeкceй, Ангелина.