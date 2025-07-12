Дeнь cлeдoвaния пo тeчeнию и День фотографа: какие праздники отмечают в России и в мире 12 июля

Ежегодно 12 июля отмечают День следования по течению. Он напоминает о том, как важно иногда отпустить контроль, перестать бороться с обстоятельствами и позволить жизни течь естественным образом. По определению, плыть по течению — это значит поступать, не проявляя самостоятельности, пассивно подчиняться обстоятельствам, условиям, существующим взглядам. В то же время даже в самом энергичном человеке есть своя доза апатии, достаточная для того, чтобы он в своих поступках не удалялся далеко от рутины и, как говорится, плыл по течению.