Дeнь cлeдoвaния пo тeчeнию и День фотографа: какие праздники отмечают в России и в мире 12 июля

В России и в мире в субботу, 12 июля, отмечают праздники, связанные с различными сферами жизни общества. Так, в эту дату празднуют Дeнь cлeдoвaния пo тeчeнию, Дeнь фoтoгpaфa и Всемирный день бортпроводника гражданской авиации.
Дeнь cлeдoвaния пo тeчeнию.
Ежегодно 12 июля отмечают День следования по течению. Он напоминает о том, как важно иногда отпустить контроль, перестать бороться с обстоятельствами и позволить жизни течь естественным образом. По определению, плыть по течению — это значит поступать, не проявляя самостоятельности, пассивно подчиняться обстоятельствам, условиям, существующим взглядам. В то же время даже в самом энергичном человеке есть своя доза апатии, достаточная для того, чтобы он в своих поступках не удалялся далеко от рутины и, как говорится, плыл по течению.
Дeнь фoтoгpaфa.
В России 12 июля многие фотографы отмечают свой профессиональный день, хотя эта дата не является официальной. В этот день православные почитают святую Веронику, считающуюся покровительницей фотоискусства. Согласно преданию, Вероника сопровождала Иисуса Христа на Голгофу и, сжалившись над ним, подала ему кусок ткани, чтобы обтереть лицо. Чудесным образом на ткани запечатлелся лик Спасителя, что впоследствии сделало ее символом фотографии. Идея почитания Вероники как покровительницы тех, кто создает образы, возникла задолго до появления фотографии, когда в X веке стала развиваться портретная живопись. А с появлением фотографии и благодаря американскому предпринимателю Джорджу Истману, основателю компании Eastman Kodak, сделавшему фотографию доступной для всех, Вероника окончательно утвердилась в роли покровительницы этого искусства.
Всемирный день бортпроводника гражданской авиации.
Речь идет о профессиональном празднике бортпроводников как мужского, так и женского пола. История этой профессии началась в Германии в 1928 году, когда в экипаж самолета был введен человек, ответственный за обслуживание пассажиров во время полета. Любопытно, что первыми бортпроводниками были исключительно мужчины. Однако в 1930 году в США появилась новаторская идея: привлечь к этой работе привлекательных девушек с расчетом на то, что это станет дополнительным стимулом для развития пассажирских авиаперевозок.