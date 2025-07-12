Календарь на 12 июля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

День фьорда — Скандинавия. Появившийся в начале 2000-х в Норвегии праздник Fjordens Dag посвящен красоте и экологии фьордов, природа которых формировалась ледником и морской водой. В разных странах региона — Норвегии, Дании, Финляндии, Исландии и Швеции — его проводят в середине июля, чтобы напомнить о важности сохранения уникальных экосистем. В этот день организуют бесплатные экскурсии на яхтах и каяках, акции по наблюдению за морскими птицами и по очистке береговой линии от мусора. Муниципалитеты устраивают фестивали местных морепродуктов и ремесел. Свое мастерство демонстрируют кузнецы: на глазах у зрителей они куют миниатюрные модели рыбацких лодок — символов жизни у воды.